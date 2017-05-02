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Исследователи рассказали, что существует методика, которая позволит избавиться людям от чувства беспокойства.

Ученые говорят, что многие сталкиваются с такой проблемой, что их беспокоит какая-то мысль и они не могут наслаждаться жизнью, а чувствуют напряжение и тревогу.

Оказалось, что избавиться от этого можно в несколько шагов. Первым шагом является правильное дыхание. Ученые говорят, что нормализация дыхания может быстро помочь избавиться от тревожных мыслей и прийти в себя. Они советуют дышать медленно и спокойно.

Второй совет, который психологи дают встревоженным людям — обратить внимание на окружение. Важно сфокусировать взгляд на том, что происходит снаружи, чтобы отвлечься от своих переживания, прислушаться к звукам, посмотреть по сторонам. Визуальный якорь очень важен в такие моменты, он позволит переключить сознание. Также важно в такие моменты думать о близких людях, в такие моменты мозг может получить сигнал о том, что нет никакой угрозы и он даст команду телу успокоиться.

В итоге ученые говорят, что важно следовать общей формуле — правильное дыхание, мысли о близких людях и внимание окружающей действительности.

Главное не поддаваться панике и не начинать действовать необдуманно, это может только усугубить ситуацию. Стоит в случае тревоги остановиться, оглядеться, перевести дыхание и мысленно досчитать до десяти или двадцати. Только потом принимать решение о дальнейших действиях. Такой подход к вопросу может помочь справиться с любой сложной ситуацией и с любым беспокойством.

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