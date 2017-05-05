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В Швеции создана самая быстрая в мире видеокамера, снимающая со скоростью 5 триллионов кадров в секунду, об этом сообщает wordyou.ru.

В своей статье в журнале Light: Science and Applications исследователи утверждают, что он является самым быстрым показателем в мире.

Пленочную фотокамера может фиксировать действия, происходящие всего за 0,2 триллионных секунды. Этот выдающийся фотоаппарат позволяет увидеть движение света, а скорость съемки составляет пять триллионов кадров в секунду.

Ученые сняли ролик на свою камеру, в котором показано, как свет проходит расстояние толщиной с лист бумаги. Процесс замедлен в триллион раз, так как в реальности это происходит за пикосекунду (одна триллионная доля секунды). Видео было опубликовано на YouTube-канале университета.

Добиться такого эффекта помогает сверхбыстрый лазер, обучающий кодированной вспышкой объект съемки. Так как выдержка камеры меньше времени прохода фотонов света, получается, что за время съемки набирается серия таких вспышек.

Уникальное изобретение может заснять даже этапы мгновенных химических реакций. Камеру планируется применять в физике, химии, биологии и биомедицине для съемки реакций, длительность которых занимает 0,2 триллионной доли секунды.