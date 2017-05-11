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Не секрет, что медики постоянно работают над новыми способами прицельной доставки противораковых лекарств. Чем точнее доставка в раковые клетки, тем эффективнее терапия и меньше побочных эффектов. И, как передает "Утро.RU", недавно немецкие специалисты представили новый способ доставки препаратов в раковые клетки в теле женщины.

Методика неожиданная - ученые предлагают использовать мужские сперматозоиды. Эксперименты и наблюдение показали: мужские половые клетки обладают уникальными свойствами, которые позволяют им стать универсальными транспортировщиками лекарств.

Важный аспект - антитела женского организма не воспринимают сперматозоиды как патогены, угрожающие здоровью. Следовательно, "нагруженные" препаратами, сперматозоиды способны без проблем добраться до раковых клеток. Точность доставки обеспечивала следующая технология: половые клетки вымачивали в особом средстве, затем делали их чувствительными к магнитному полю. Используя силу магнитов, ученым удавалось направить клетки в очаг поражения. Эксперименты показали, что метод работал и довольно успешно.