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У мужчин с высоким интеллектом на 31% чаще рождаются дети с аутизмом, выяснили ученые. Результаты работы были представлены на Международной встрече специалистов по исследованию аутизма в Сан-Франциско.

Исследователи собрали медицинскую документацию 309 803 детей, чьи отцы были призваны в армию Швеции, набрав высокие баллы в технической части шведского теста на коэффициент интеллекта. Оказалось, что у мужчин с IQ от 111 и выше дети с аутизмом рождались на треть чаще, чем у тех, чей IQ был около 100. В исследовании были учтены такие факторы, как уровень образования, социально-экономический статус семьи, возраст родителей и прочие.

При этом связь IQ отца с риском умственной отсталости или развитием синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей оказалась обратной. Так, для мужчин с IQ 75 и ниже риск развития СДВГ у их детей было на 65% выше среднего.

Авторы исследования отмечают, что полученные данные все равно не могут объяснить, какова причина возникновения аутизма. Кроме того, в работе не были учтены данные о матерях. Эта информация оказалась недоступна — если сведения о отцах исследователи получили из армейских архивов, то сведения о матерях взять было неоткуда.