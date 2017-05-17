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Если вы относитесь к той группе людей, чья тяга к сладкому практически непреодолима, знайте: причина, возможно, в одном из гормонов. Этот факт выяснили датские ученые.

В ходе эксперимента сравнивались пищевые привычки обладателей двух вариантов гена, отвечающего за производство гормона FGF21 в печени. Оказалось, что в одной из двух групп сладкоежки попадались на 20% чаще. Результаты анализов крови сладкоежек, в свою очередь, показали, что после употребления сахара на голодный желудок уровень FGF21 в их крови был на 50% ниже, чем у людей, которые относятся к сладкому спокойно, передает ТАСС.

Результаты опытов, проводившихся другой командой ученых на грызунах и приматах, свидетельствуют о том, что повышение уровня гормона в крови может снижать тягу к сладким продуктам. Ученые полагают, что новые сведения о работе гормона FGF21 могут привести к созданию препарата, помогающего контролировать аппетит и бороться с ожирением.

При этом ученые оговариваются, что нездоровая любовь к сладкому может быть связана и с другими факторами, в том числе приобретенными пищевыми привычками человека, его эмоциональным состоянием и даже повышенным количеством вкусовых сосочков на языке.

Источник: naukatv.ru