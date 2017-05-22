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Британский ученый Стивен Хокинг назвал главное условие выживания человечества. Об этом физик рассказал в превью к Международному фестивалю науки и искусств Starmus IV, который пройдет с 18 по 23 июня 2017 года в городе Тронхейм (Норвегия). Высказывание эксперта приводит издание The Independent.

«Я твердо верю, что мы должны начать искать альтернативные планеты для возможного проживания», — сказал Хокинг. В ходе превью фестиваля, состоявшего в Лондоне.

В марте 2017 года британский ученый поддержал идею создания мирового правительства. По мнению Хокинга, это позволит остановить агрессию человека, в частности, биологическую или ядерную войну, под угрозой наступления которых, по мнению эксперта, находится человек.

В апреле 2015 года британец запустил процедуру регистрации своего имени в качестве торговой марки. Физик уже подал необходимые документы в Офис интеллектуальной собственности Великобритании. Средства, которые может получить ученый за продажу изделий со своим именем, Хокинг собирается потратить на благотворительные цели, в частности борьбу со СПИДом.

Главный научный результат Хокинга связан с описанием излучения черных дыр. К исследованию физика подтолкнул визит в СССР, состоявшийся в 1970-е годы, в результате которого британец узнал, что Владимир Грибов считает само собой разумеющимся то, что черные дыры излучают вследствие вакуумных флуктуаций. Советский физик не опубликовал по этому поводу ни одной статьи, а Хокинг количественно рассчитал тепловой спектр черной дыры.

Широкую известность Хокинг получил после того, как в апреле 1988 года была опубликована его научно-популярная книга «Краткая история времени». Она переведена на десятки языков и издана общим тиражом более 10 миллионов экземпляров.