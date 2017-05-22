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Сигареты с вентилируемым фильтром, считающиеся менее вредными, на самом деле могут увеличивать риск развития рака, полагают ученые. Рост популярности таких сигарет за последние десятилетия совпадает с ростом количества случаев аденокарциномы - самой распространенной формы рака легких, отмечают исследователи из университета Огайо.

Фильтр с вентиляцией не уменьшает количество вредных веществ, вдыхаемых курильщиком, а лишь разбавляет их воздухом. Однако в 60-х годах, когда этот фильтр был изобретен, рекламные компании вывели его на рынок как "более здоровую" альтернативу сигаретам с обычным фильтром.

По мере того как все больше людей в мире с годами отказывалось от курения, рос спрос и на "легкие" сигареты, говорит один из авторов исследования Питер Шилдс.

В то же время, на фоне общего снижения заболеваемости раком легких, количество случаев аденокарциномы легкого - рака, который ученые ассоциируют именно с "легкими" сигаретами - продолжает расти.

Вызывает большую озабоченность то, что эти вентиляционные отверстия используются почти во всех сигаретах, которые сегодня курят", - говорит Шилдс.

Перфорированный фильтр не уменьшает количество вредных веществ в табачном дыме, а позволяет курильщику делать большие затяжки, что, наоборот, приводит к тому, что в организм попадает большее количество канцерогенов, считают ученые.

"Табак в сигаретах с вентилируемым фильтром горит по-другому, образуя больше канцерогенов, а дым проникает глубже в легкие, в те части органа, где чаще всего образуется аденокарцинома", - рассказывает Шилдс.

Сегодня в США и Британии запрещено маркировать сигареты как "легкие" или "с пониженным содержанием смолы", однако ученые считают, что этого мало. Они выступают за полный запрет использования перфорированного фильтра.