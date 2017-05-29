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В чилийской пустыне Атакама началось строительство «Европейского экстремально большого телескопа» (European Extremely Large Telescope, EELT).

Аппарат для исследования экзопланет будет сооружен к 2024 году и обещает стать крупнейшим в мире.

Старт строительству был дан в пятницу президентом Чили Мишель Бачелет.

«Здесь будет возведен не просто телескоп, а одно из крупнейших доказательств возможностей науки и технологий, а также международного сотрудничества», — заявила она.

По данным финансирующей проект Европейской южной обсерватории (ESO), строительство обойдется в миллиард евро.

Аппарат будет оснащен пятью сегментными зеркалами, диаметр самого большого из них составит 39 м и будет состоять из почти 800 шестиугольных зеркал диаметром 1,4 м. Площадь вращающегося купола телескопа будет сопоставима по размеру с футбольным полем — 86 метров в диаметре. Масса EELT составит пять тысяч тонн, три тысячи из которых придутся на подвижную часть.