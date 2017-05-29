С годами серое вещество мозга становится более плотным по мере того, как его объем сокращается, выяснили нейробиологи. Результаты исследования были опубликованы в журнале The Journal of Neuroscience.

Ранее считалось, что с возрастом объем серого вещества – ткани, находящейся в отделах мозга, которые отвечают за контроль над мышцами, сенсорное восприятие, память, эмоции, речь, принятие решений и самоконтроль – уменьшается. Результаты более ранних исследований действительно показывали сокращение объема по мере взросления, но, как выяснили исследователи из Пенсильванского университета, его плотность при этом возрастает. Кроме того, они узнали, что у женщин, не смотря на меньший объем серого вещества по сравнению с мужчинами, пропорционально размерам тела, его плотность у них изначально выше. Таким образом, разница в объемах вполне компенсируется плотностью.

В исследовании приняли участие 1189 человек в возрасте от восьми до 23 лет. Все они прошли через МРТ. Полученные изображения позволили ученым оценить плотность и объем серого вещества, не прибегая к инвазивным методам.

Авторы работы полагают, что открытие позволит лучше понять взаимоотношения между структурой мозга и когнитивными функциями. Кроме того, результаты будут полезны для изучения нарушений работы мозга, возникающих на протяжении взросления.