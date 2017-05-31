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Метиленовый синий, распространенный органический краситель и медицинский препарат, оказался способен замедлять старение кожи, выяснили ученые. Исследование было опубликовано в журнале Scientific Reports.

Метиленовый синий, как оказалось, продлевает жизнь фибробластам — клеткам, вырабатывающим коллаген. С возрастом в коже вырабатывается все меньше коллагена и все больше ферментов, которые его разрушают. Но метиленовый синий смог замедлить этот процесс.

На протяжении четырех недель исследователи работали с клетками кожи, полученными от здоровых людей среднего возраста, пожилых людей в возрасте около 80 лет и молодых людей с прогерией – генетическим заболеванием, вызывающим ускоренное старение организма. Кроме того, они использовали образцы искусственной кожи, имитирующей эпидермис человека. Оказалось, что при воздействии метиленового синего фибробласты даже у стариков образовывались намного лучше. Искусственная кожа стала толще и начала удерживать больше воды. Кроме того, эффект не был временным – изменения в клетках сохранились и после окончания эксперимента.

Необходимая концентрация метиленового синего не настолько высока, чтобы окрасить кожу в синий цвет, так что исследователи рассчитывают, что дальнейшие исследования позволят использовать его в качестве средства, замедляющего старение кожи.