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В воскресенье, 4 апреля, рядом с Землей пролетит комета Джонсона (C/2015 V2), которую можно будет увидеть в бинокль или телескоп. Об этом сообщается на сайте Московского планетария.

«Комета пройдет на расстоянии 121325600 км (0,811 а.е.) от Земли.

Глазом комета не видна. Наблюдать ее можно в бинокль или телескоп недалеко от звезды Арктур (созвездие Волопас), блеск кометы в начале июня достигнет порядка +7 звездной величины», - указано в сообщении. Специалисты отмечают, что комета будет похожа на зеленоватую размытую звезду. Наблюдать ее можно при ясной безоблачной погоде высоко над горизонтом в южной части неба.

Уже 12 июня комета Джонсона окажется недалеко от Солнца, пройдя точку перигелия на расстоянии 245344000 км (1,64 а.е.) от Солнца. Отмечается, что комета была открыта 3 ноября 2015 года Джессом Джонсоном в процессе обзора неба.

В четверг, 1 июня, сообщалось, что к Земле приблизился гигантский астероид, диаметр которого равен 820 м. Скорость космического объекта составила 83664 километра в час. Небесное тело пролетело на расстоянии 3,066 млн километров от нашей планеты. Тем не менее, по данным специалистов, астероид такого размера квалифицируется как потенциально опасный.