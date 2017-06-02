Наука |

Использование снотворных таблеток для здоровья человека так же опасно, как и привычка выкуривать по пачке сигарет в день. Ученые рекомендуют жертвам бессонницы физическую активность, которая приводит к желаемой усталости и сонливости без опасных побочных эффектов лекарств.

Если вы опираетесь в лечении бессонницы на снотворные таблетки, то вам следует остановиться. Созданные для искусственного вызывания ощущения сонливости лекарственные препараты для здоровья человека являются такими же опасными, как и привычка выкуривать по целой пачке сигарет ежедневно.

Всё большее количество исследований приходит к выводу о том, что снотворное таблетки обладают опустошительными побочными эффектами, среди которых опухоли, опасные падения и даже инфаркты. Ученые из Университета Аризоны полагают, что для борьбы с бессонницей людям необходимы физические нагрузки.

Короткие вспышки физической активности приводят к желаемой утомляемости, обеспечивая сонливость, помогая людям погружаться в сон естественным образом без помощи лекарств с их побочными эффектами.

Исследователи и ранее подвергали сомнению необходимость использования мощных снотворных, призывая к поиску более безопасных методов лечения бессонницы.

Доказано, что снотворные вызывают инфекции, падения, способствуют развитию старческого слабоумия, а кроме того, через несколько недель их регулярного использования они просто теряют свою эффективность.

Старые разновидности снотворных таблеток вроде диазепама в последние годы потеряли популярность, а в моду вошли так называемые Z-лекарства, которые, как считается, обладают меньшим количеством побочных эффектов. Кроме того, растет популярность и средств, содержащих гормон сна мелатонин.

Однако все подобные препараты вызывают спутанность сознания, замедленную реакцию и нарушения баланса, что повышает риск падений и переломов.

Кроме того, китайские ученые в 2014 году доказали, что Z-лекарства увеличивают риск инфаркта на 50%, а исследователи из Университета Вашингтона в 2015 году обнаружили связь между данными препаратами и старческим слабоумием.

Источник: МедикФорум