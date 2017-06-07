Фото Samsung Galaxy Note 8 утекли в интернет
Наука | 7 июня 2017 года, 13:31
Изображения нового смартфона, которым, вероятно, является Samsung Galaxy Note 8, появились в свободном доступе в интернете. Об этом сообщает BGR.
В твиттер-аккаунте @PoyocoTech, который часто публикует утечки касательно новых моделей гаджетов, появилась фотография предполагаемого Galaxy Note 8. Судя по фото, новое устройство Samsung будет оснащено двойной камерой, как и многие другие современные модели. Презентация Samsung Galaxy Note 8 запланирована на сентябрь 2017 года.
Samsung Galaxy Note8 looking dope ! #Note8 #Samsung #NextGalaxy #iPhone8 #UnboxYourPhone pic.twitter.com/lyq15zr0Py— Poyoco Tech (@PoyocoTech) 6 июня 2017 г.
Ранее стало известно, что Samsung вернет Galaxy Note 7 в продажу.