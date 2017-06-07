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Изображения нового смартфона, которым, вероятно, является Samsung Galaxy Note 8, появились в свободном доступе в интернете. Об этом сообщает BGR.

В твиттер-аккаунте @PoyocoTech, который часто публикует утечки касательно новых моделей гаджетов, появилась фотография предполагаемого Galaxy Note 8. Судя по фото, новое устройство Samsung будет оснащено двойной камерой, как и многие другие современные модели. Презентация Samsung Galaxy Note 8 запланирована на сентябрь 2017 года.

Ранее стало известно, что Samsung вернет Galaxy Note 7 в продажу.