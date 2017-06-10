Наука |

Некоторые люди без труда могут определить эмоции окружающих, а другим сложно справиться с этой задачей. Специалисты из Кембриджского университета и компании 23andMe выяснили: женщины идентифицируют эмоции лучше, чем мужчины. Данная способность может быть заложена в генах представительниц прекрасного пола, сообщает The Daily Mail.

20 лет назад команда исследователей предложила добровольцам пройти тест. Участники должны были определить эмоцию человека по фотографии, на которой были только глаза. Ученые обнаружили: по глазам можно было быстро распознать эмоции. У некоторых это получалось лучше. Мужчины, как правило, справлялись хуже женщин.

Для нового исследования ученые проанализировали результаты вышеупомянутого теста 89000 человек из разных стран. Специалисты убедились в том, что женщины в основном идентифицировали эмоции по глазам лучше, чем мужчины. Еще исследование показало: данная способность была связана с генами.

В частности, генетические варианты в 3-й хромосоме имели отношение к "чтению мыслей" по глазам. У мужчин генетические варианты в 3-й хромосоме не влияли на эту способность. Известно, что уровень экспрессии гена LRRN1, находящегося в 3-й хромосоме, высок в полосатом теле - области мозга, связанной с эмпатией.

Согласно данным предыдущих исследований, люди с аутизмом и анорексией хуже распознают эмоции по глазам. Ученые установили: обнаруженные ими генетические варианты также повышали риск анорексии, но не аутизма.