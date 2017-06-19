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Ученые выяснили, как повысить качество сна и защититься от бессонницы, передает "Экспресс Новости". Все просто: перед сном необходимо надеть носки.

Удивительный эффект ученые пронаблюдали на примере нескольких сотен добровольцев. Некоторые люди ложились спать без носков, а некоторые - в носках.

Оказалось, люди, надевшие носки, быстрее засыпали. По словам ученых, секрет кроется в расширении сосудов на ногах и последующем равномерном распределении тепла по всему телу. Считается, одна из распространенных причин бессонницы - нарушение терморегуляции. Носки, как раз, способствуют стабилизации температуры.

Как результат, человек быстрее засыпает, реже просыпается ночью, сам сон становится более глубоким, поэтому организм может полноценно отдохнуть и восстановиться за ночь. Исследователи призывают испробовать описанный метод перед тем, как начинать прием снотворных, имеющих целый набор негативных побочных эффектов.

Источник: meddaily.ru