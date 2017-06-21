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На cайте ретейлера мобильных аксессуаров появились чехлы для iPhone 8, раскрывающие дизайн нового смартфона Apple. Об этом сообщает Forbes.

Производителем чехлом и защитного стекла для еще не анонсированного устройства Apple является компания Olixar. Цены на аксессуары варьируются от 10 до 25 фунтов стерлингов. Ранее на площадке также появлялись изображения iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 до анонса.

Согласно изображениям, которыми сопровождается товар, iPhone 8 получит безрамочный 5,8-дюймовый дисплей, в верхней части которого будут располагаться датчики, камера и разговорный динамик. Кнопка Home, как и сканер отпечатков пальцев, будет виртуальной.

Фотографии макета iPhone 8 с аналогичным дизайном опубликовал в соцсетях инсайдер Вениамин Гескин. По его словам, прототипы на снимках были созданы для отработки процесса производства роботизированными станками.

Новый iPhone будет представлен осенью 2017 года на ежегодной презентации Apple. По слухам, смартфон получит новый дизайн, а также двойную камеру с вертикальной ориентацией модулей и беспроводную зарядку.

Фото: idropnews.com