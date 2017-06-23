Первый латвийский спутник Venta-1 успешно выведен на орбиту (3)

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Наука | 23 июня 2017 года, 11:32

Первый латвийский спутник Venta-1 успешно выведен на орбиту, сообщила представитель Вентспилсской высшей школы Агнесе Екабсоне.

Разработанный в этом вузе спутник в 6.59 по латвийскому времени ракетой-носителем PSLV-C38 был доставлен в космос.

Venta-1 будет находиться на низкой орбите Земли (LEO) на высоте примерно 505 км. Спутник будет облетать Землю 16 раз в сутки, но его сигнал можно будет принимать не всегда. Хороший его прием будет возможен два-три раза в сутки в течение примерно 10 минут.

Команда Вентспилсской высшей школы следила за запуском спутника в прямом эфире в своей радиостанции, откуда и будет воспринимать сигналы Venta-1, а главный координатор проекта от Вентспилсской высшей школы Айгар Краузе отправился в Индию, чтобы присутствовать при этом историческом событии лично.

фото: Kārlis Lihteins/LETA

Комментарии 3
ёжик1 час назад
понял что спутник уже запустили, а какое историческое событие будет наблюдать в ИНДИИ г-н Краузе? форма спутника похоже на маленькую табуретку, разве это удобно, обычно это шар или конусное сооружение
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Реалист21 минуту назад
Интересно, а когда первое латышское колесо сделают?
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9710 минут назад
Когда рак на горе свистнет(будут ругать старое колесо и говорить что новое вот вот будет готово)!
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