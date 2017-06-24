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Не секрет, что ездить на велосипеде полезно для здоровья. По данным нового исследования, поездки на работу на велосипеде также снижают уровень стресса и повышают продуктивность. Исследователи хотели узнать, как разные способы добираться до работы (велосипед, автомобиль, общественный транспорт) влияют на настроение и уровень стресса, пишет Zee News.

Ученые проанализировали данные 123 работников. Добровольцы ответили на вопросы о настроении, уровне стресса и средстве передвижения. Чтобы достоверность результатов была выше, учитывались анкеты только тех людей, которые заполнили их в течение 45 минут после приезда на работу.

Исследователи обнаружили: у участников, добиравшихся до работы на велосипеде, уровень стресса в течение первых 45 минут рабочего дня оказался существенно ниже по сравнению с теми, кто приезжал на работу на автомобиле. На настроение средство передвижения не влияло.

Источник: meddaily.ru