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Специалисты из Открытого университета Каталонии и Массачусетской общей больницы провели обзор исследований о нейронном корреляте виртуальной игровой активности.

Развитие индустрии видеоигр повышает интерес к их влиянию на здоровье популяции и экономику. Так, в последние десятилетия растет доля геймеров из числа наиболее трудоспособного населения (в возрасте 31 года к 2014 году), при этом долгосрочные эффекты подобного вида досуга для психики и поведения неясны.

Помимо развлечений компьютерные игры все чаще используются в экспериментах: по сравнению с обычными стимулами, они, по всей видимости, позволяют точнее настроить переменные и лучше мотивировать испытуемых.

Актуальность направления отражает и статистика научных публикаций: c 1990-х по 2015 год их количество увеличилось более чем в 23 раза — с 15 до 350 статей.

При изучении психологических последствий увлечения видеоиграми объектом исследования часто служат риск зависимости, изменения когнитивной и эмоциональной сфер (например, десенсибилизация и агрессия, связанная с шутерами). Менее ясно, как гейминг воздействует на структуру и функции мозга. До сих пор обзора работ, которые проследили нейронный коррелят игровой активности, не проводилось. Чтобы восполнить пробел, ученые провели анализ 116 публикаций, в подготовке которых участвовали 3880 человек.

В половине случаев в роли добровольцев выступали не геймеры, а их нервную систему обследовали методом функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Также в обзор вошли статьи, в которых задействовались электроэнцефалография (ЭЭГ), компьютерная (КТ), позитронно-эмиссионная (ПЭТ) и однофотонная эмиссионная (ОФЭКТ) томография, магнитоэнцефалография (МЭГ) и другие техники визуализации.

Подавляющее большинство опытов предполагали описание функциональных и реже — структурных изменений мозга. Обзор показал, что с регулярным опытом видеоигр часто связываются активация и увеличение областей мозга, опосредующих внимание, зрение, моторику и память, в том числе дорсолатеральной префронтальной и передней поясной коры, мозжечка, гиппокампа. Кроме того, гейминг ассоциируется с усилением межнейронных связей.

Наиболее выраженно функциональные и структурные изменения центральной нервной системы (ЦНС) наблюдаются, по словам авторов, при наличии игровой зависимости.

Демонстрация в играх сцен насилия коррелирует с характерным паттерном активации префронтальной, передней поясной коры, амигдалы и иных элементов системы вознаграждения.

При этом виртуальное проявление жестокости не стимулирует, но скорее временно подавляет продуктивность игрока, ослабляя межнейронное взаимодействие в различных системах мозга, в том числе сенсорно-моторной.

В ответ на такой раздражитель кровоток в передней поясной коре мужчин снижается в значительно большей степени, чем у женщин.

Любопытно, что, в соответствии с обзором, женщины без опыта гейминга в среднем быстрее достигают сопоставимых результатов по критерию визуально-пространственной ориентации, чем мужчины, что может указывать на высокие способности к освоению компьютерных игр.

Более широкая представленность мужчин в индустрии (и среди пациентов с игроманией) может объясняться особенностями мотивации: согласно опросам, мужчинам видеоигры помогают реализовать потребность в достижениях и социализации, тогда как для женщин подобные аспекты нехарактерны.

Ожидается, что полученные данные помогут в разработке игр для направленного улучшения когнитивных способностей и стратегий лечения гемблинга.

Статья опубликована в журнале Frontiers in Human Neuroscience. Ранее геймеры помогли психологам исследовать феномен мастерства, а британские ученые показали, что видеоигры могут улучшать когнитивные способности.