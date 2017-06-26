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Ровер Opportunity на краю марсианского кратера Индевор обнаружил камни, которые, вероятно, в древности переносились сильным речным течением. Соответствующее фото доступно на сайте НАСА.

Представленное агентством панорамное изображение составлено из снимков, сделанных ровером 3 июня 2017 года и полученных наложением трех светофильтров (инфракрасного, зеленого и фиолетового).

В задачи марсохода входит определить, переносились ли камни, найденные в кратере, или они с давних пор неподвижны (то есть не подвергались воздействию потоков воды).

Большинство экспертов полагают, что в настоящее время Opportunity находится на дне речной системы, существовавшей на Красной планете более миллиарда лет назад.

Противники данной гипотезы считают, что камни если и меняли свое положение, то не из-за воды, а от ветра.

Ровер НАСА Opportunity запущен к Марсу 7 июля 2003 года при помощи ракеты Delta II. На планете аппарат оказался 25 января 2004 года. Предполагалось, что он проработает на поверхности Красной планеты 90 суток, однако он продолжает функционировать до сих пор.

Это второй марсоход, запущенный НАСА в рамках программы Mars Exploration Rover. Его управлением занимается Лаборатория реактивного движения в Пасадене. Основным успехом миссии считается обнаружение на Марсе пресной воды.