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Британские ученые предупреждают: очищение питьевой воды с помощью серебра и последующее ее использование может привести к повреждениям ДНК в теле, пишет "Рамблер Новости".

О бактерицидных свойствах серебра известно давно. Его активно применяют в медицине для борьбы с патогенами. Некоторые также обеззараживают воду в домашних условиях с помощью серебра, полагая, что хлорированная вода из-под крана намного вреднее.

Однако все не так просто. Ученые признают: очистка воды важна для здоровья человека и необходимо пить фильтрованную воду. Но лучше использовать традиционные фильтры, ведь очищение воды серебром может привести к разрушению ДНК в организме.

Медики говорят о том, что сразу после начала употребления такой воды изменения заменить очень сложно, так как не наблюдается никаких побочных эффектов. Но здесь действует накопительный эффект.

Кстати, ранее было установлено: катетеры, покрытые серебром и применяемые для доставки средств химиотерапии, разрушают эти лекарственные средства. В частности, серебряное покрытие разрушает химиотерапевтический препарат 5-Фторурацил.

Это не только снижает эффективность химиотерапии, но и приводит к образованию фтористого водорода, опасного и для людей, и для медицинского оборудования. Данное открытие полностью переворачивает взгляд на лечение и дозировки.

Источник: meddaily.ru