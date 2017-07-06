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Британская компания Ten Fold Engineering создала дом, автоматически складывающийся в гармошку менее чем за 10 минут. Видеопрезентация проекта опубликована на сайте портала Inhabitat.

Сообщается, что здание может использоваться в качестве жилья, офиса, магазина и даже медпункта. В собранном виде оно перевозится на грузовике и может быть установлено на любой горизонтальной поверхности. Его площадь в разложенном состоянии составляет 64 квадратных метра.

Стоимость такого дома начинается от 130 тысяч долларов. На крыше установлены солнечные батареи. Покупатели смогут выбрать встроенную мебель и внутреннее оформление.