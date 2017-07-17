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При поцелуе большинство людей поворачивают голову вправо, выяснили психологи. Результаты были опубликованы в журнале Scientific Reports.

Ученые из Даккского университета в Бангладеш и Университета Бат в Великобритании работали с 48 гетеросексуальными женатыми парами из Бангладеш, где поцелуи на публике не столь распространены, как в ранее изученных странах. Участники исследования должны были целоваться у себя дома, а затем, разойдясь по разным комнатам, составить отчет по разным аспектам поцелуя.

Как выяснилось, мужчины в 15 раз чаще становятся инициаторами поцелуя, чем женщины. Кроме того, оба партнера чаще поворачивают голову вправо — в 2/3 случаев. Также оказалось, что правши при поцелуе поворачивают голову вправо, а левши, соответственно, влево. Однако это касалось только инициаторов поцелуя — второй партнер подстраивался под первого.

Полученные результаты согласуются с результатами более ранних аналогичных исследований, проводившихся в других странах. Однако, если в странах Запада при поцелуях за образец может быть взят образ с экрана или увиденный в общественном месте поцелуй, то в Бангладеш внешнее влияние на поцелуй практически исключено — поцелуи на публике там не приняты, а в кино такие сцены подвергаются цензуре.

Ка считают исследователи, акт поцелуя определяется мозгом в зависимости от того, правша человек или левша. Это характерно для функций левого полушария, отвечающих за работу областей мозга, связанных с эмоциями и принятием решений. Уровни гормонов, например, тестостерона, могут быть неравномерно распределены в каждом полушарии, что приводит к смещению вправо.

Авторы работы надеются, что полученные результаты заложат основу для более детального изучения нейрофизиологических механизмов такого поведения.