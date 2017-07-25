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Радостная новость для ипохондриков - психологи установили, что повышенное беспокойство по поводу здоровья помогает человеку жить дольше. Любопытно, что учёные ранее приходили к противоположным выводам.

Ипохондрикам часто говорят, что своими невротическими волнениями по поводу собственного здоровья они копают себе могилу. Однако хорошая новость заключается в том, что теперь ученые доказали пользу ипохондрии.

Оказалось, что люди, которые с повышенной степенью тревожности относятся к собственному здоровью, обладают и более продолжительной жизнью. В целом, жертвы невротизма, сталкивающиеся с регулярными приступами тревожных состояний, имеют более высокую смертность.

Однако те люди, которые оценивали свое здоровье не очень высоко, то есть относящиеся к категории ипохондриков, в ходе исследования продемонстрировали меньший риск преждевременного ухода из жизни.

По мнению психологов, это связано с тем, что здоровая разновидность невротизма помогает человеку лучше заботиться о своём здоровье и чаще обращаться за консультациями врача.

Полученные в ходе исследования результаты очень важны, поскольку они предполагают, что высокая степень невротизма иногда бывает положительным, а не отрицательным явлением.

Обычно невротизм характеризуется эмоциональной нестабильностью, печалью, низкой самооценкой, гневом, тревожными расстройствами, ощущениями собственной вины и фрустрацией.

Невротикам грозят депрессии и избыточное употребление алкогольных напитков, а также курение.

Однако еще в 2012 году исследователи выяснили, что у невротиков отмечается сниженный уровень биомаркеров воспалительных и хронических болезней. Это было как раз связано с тем, что они чаще проверялись у врачей.

И вот теперь исследователи из Университета Эдинбурга пришли к таким же выводам. Более 500 000 добровольцев оценивали собственное здоровье как "плохое", "среднее" и "отличное". Дальнейшие наблюдения показали, что люди, которые оценивали свое здоровье хуже, жили дольше тех, кто считал себя совершенно здоровыми. А это доказывает, что ипохондрия всё-таки может продлить жизнь человеку.

Источник: МедикФорум