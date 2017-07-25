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Ученые из США заявили, что некоторые женщины в большей степени склонны быть несчастными, - и их тяжелые эмоциональные состояния имеют физиологические корни. Как пишет The Kashmir Monitor, медики связывают склонность к депрессиям у женщин с особенностями выработки гормона эстрадиола.

Повышенная депрессивность у представительниц прекрасного пола связана с гормональными скачками: ей подвержены женщины с рано наступившей менопаузой, с меньшим количеством менструаций в течение жизни или с частыми приливами, считают исследователи.

Ученые изучали влияние на женский организм эстрадиола, основного и наиболее активного полового гормона. Именно его количество оказывает значимое влияние на психологическое здоровье у женщин, убедились врачи.

«Эстрадиол связан с синтезом, доступностью и метаболизмом серотонина. А серотонин - это ключевой нейропередатчик, важный с точки зрения развития депрессии», - обосновали специалисты.

По словам исследователей, те женщины, у которых производство эстрадиола было стабильным от начала менструации и до начала менопаузы, - имели пониженный риск депрессии при вхождении в климакс. У таких женщин позитивный эффект влияния эстрадиола сохранялся и после наступления менопаузы.

Ранее ученые высказывались о том, что некоторые женщины имеют склонность к предменструальному дисфорическому расстройству, возникающему из-за специфических реакций организма на колебания гормонального фона. Данное расстройство может проявляться очень тяжело, вплоть до развития тяжелых депрессий, паранойи и психозов.

Источник: medikforum.ru