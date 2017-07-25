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Британские клиники пластической хирургии отмечают резкий приток самых юных пациенток, которые требуют увеличения губ. По мнению экспертов, это связано с невероятной популярностью разнообразных реалити-шоу.

Такие популярные британские реалити-шоу, как Love Island и многие другие, стали причиной значительного увеличения количества девушек, желающих получить губы большего объёма.

Число операций по инъекциям наполнителей в губы резко выросло, при этом всего 4% клиник пластической хирургии спрашивают у своих пациенток документы, подтверждающие их возраст. Между тем в клиники обращаются девочки подросткового возраста, и в их случае требуется согласие родителей.

Минимальный возраст, в котором девушка может принять самостоятельное решение о проведении любой косметической пластической операции включая увеличение губ в Великобритании составляет 18 лет.

Однако исследование показало, что пластические хирурги в погоне за прибылью, эксплуатируя популярность пышных губ, игнорируют возраст своих пациенток, проводя операции значительно более молодым девушкам.

78% клиник опираются исключительно на личную информацию, которую им предоставляют пациентки, включая и дату рождения. Другими словами, возраст подтверждается исключительно на основе данных в анкете, которую заполняет девушка перед операцией.

Пластические хирурги подчеркивают, что самые юные их пациентки, как правило, хотят пройти через консультацию и через увеличение губ в один и тот же день.

Однако, по мнению экспертов, перед операцией девушки должны хорошо представлять себе все риски и побочные эффекты, им также требуется время для размышлений. Девушка должна "остыть" и принять взвешенное решение, не основанное на эмоциях, чтобы впоследствии не столкнуться с сильными сожалениями.

По крайней мере, такие рекомендации содержатся в руководстве для пластических хирургов, но практика показывает, что большинство специалистов им не следуют.

Источник: medikforum.ru