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Собаки — больше, чем просто домашние животные, уверены учёные. Четвероногие любимцы способны сделать своих хозяев ещё и здоровее. Собака способна снизить кровяное давление у своего хозяина — к такому выводу пришли американские учёные.

Питомец снижает уровень стресса у владельца, способствует большей двигательной активности. Благодаря прогулкам владельцы собак делают в среднем на три тысячи больше шагов в день, чем другие люди.

«Мы были удивлены, узнав, что владельцы собак гуляют больше в холодную и пасмурную погоду, чем те, у кого нет собаки, в солнечные и тёплые дни», — прокомментировал результаты исследования Энди Джонс, профессор Университета Восточной Англии.

Шведские учёные также выяснили, что дети, у которых в доме есть собака, меньше подвержены риску заболевания астмой. Ребёнок становится более дружелюбным, активным и открытым миру, когда начинает заботиться о четвероногом друге.

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