Землю ждет самое долгое в истории солнечное затмение (+ОПРОС)
Наука | 30 июля 2017 года, 14:14
Исследователи Национальной солнечной обсерватории выяснили, что в августе 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории.
Ученые рассказали, что Луна заслонит Солнце на целых 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.
Однако наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США.
Измерениями солнечной активности во время затмения будет заниматься "солнечный" телескоп DKIST.
Источник: "Известия"