Землю ждет самое долгое в истории солнечное затмение (+ОПРОС)

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Наука | 30 июля 2017 года, 14:14

Исследователи Национальной солнечной обсерватории выяснили, что в августе 2017 года произойдет самое крупное солнечное затмение в истории.

Ученые рассказали, что Луна заслонит Солнце на целых 1,5 часа, а солнечная корона будет в несколько раз больше, чем во время предыдущего затмения.

Однако наблюдать за уникальным явлением смогут только жители США.

Измерениями солнечной активности во время затмения будет заниматься "солнечный" телескоп DKIST.

Источник: "Известия"
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