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Первый латвийский спутник Venta-1 доставил в космос прототип нанозонда, который в рамках проекта британского ученого Стивена Хокинга и российского миллиардера Юрия Мильнера Breakthrough Starshot планируется отправить к созвездию Альфа Центавра, сообщает портал Business Insider.

Один из нанозондов, которому дано название Sprite, был прикреплен к латвийскому спутнику, а еще пять - к итальянскому спутнику Max Valier. Как уже пиcал Mixnews, оба спутника были выведены на орбиту Земли 23 июня индийской ракетой PSLV-C38.

С прототипами нанозондов поддерживается радиосвязь с Земли со станций в Калифорнии и Нью-Йорке.

"Цель этой миссии - проверить, насколько хорошо на орбите работает электроника Sprite", - говорится в заявлении Breakthrough Starshot.

Проект, стоимость которого составляет 100 млн долларов США, предусматривает запуск примерно через 25 лет таких зондов к ближайшему к Земле созвездию Альфа Центавра. Предполагается, что зонды достигнут созвездия через 20 лет, передает радио MIX FM 102,7.

Тем временем как сообщил агентству ЛЕТА руководитель проекта спутника Venta-1 Айгар Краузе, спутник использован для нанозонда как транспортное средство, но никакой связи с проектом Breakthrough Starshot не имеет. За доставку нанозонда проект "Вента-1" не получал никакого финансирования.

Фото: vatp.lv