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Американские исследователи выяснили, что пародонтоз и пародонтит могут приводить к любым формам рака. При этом группой риска являются женщины в фазе постменопаузы, даже если они не курят. Статья ученых опубликована в журнале Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, кратко о ней рассказано в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

Результаты различных исследований показали, что заболевания мягких тканей, окружающих зуб (пародонт), могут быть причиной различных форм рака, например, опухолей пищевода, полости рта и молочной железы. Однако не было известно, как пародонтит и другие поражения пародонта связаны со всеми видами злокачественных новообразований.

Ученые проанализировали данные о состоянии пародонта у более 65 тысяч женщин возрастом 54-86 лет в 1999-2003 годах. Также специалисты оценили, как часто у участниц исследования возникал рак до 2013 года. Было выявлено более семи тысяч случаев заболевания злокачественными опухолями.

Оказалось, что пародонтит и пародонтоз повышают вероятность развития рака любого вида как минимум на 14 процентов. Риск появления опухоли пищевода увеличивается в три раза. При этом курение способствует возникновению рака легких, желчного пузыря и молочной железы. Некурящие женщины чаще болели меланомой.

Пародонтитом называют воспалительное заболевание пародонта, при котором происходит разрушение тканей, окружающих зуб. Его часто путают с пародонтозом, которое характеризуется атрофией десен.