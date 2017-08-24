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Канадские и американские ученые обнаружили признаки возможного наличия жизни на древнем Марсе. Соответствующее исследование опубликовано в Journal of Geophysical Research: Planets, кратко о нем сообщает Американское геофизическое общество.

На существование в прошлом пригодных условий для жизни указывает, по мнению специалистов, повышенное содержание в некоторых районах Красной планеты цинка и германия. Данные химические элементы, обнаруженные Curiosity, являются признаком высокой гидротермальной активности, существовавшей в древности на Красной планете.

Концентрации цинка и германия в осадочных породах в районе кратера Гейла в десять-сто раз превышают аналогичные показатели для остальной части марсианской поверхности.

Экстремальные гидротермальные источники на Земле, также богатые цинком и германием, являются местообитанием примитивных организмов. Вероятно, по мнению авторов, аналогичные существа могли обитать на Красной планете в прошлом, а их следы, возможно, когда-либо удастся найти. Возраст кратера Гейла (в диаметре — более 150 километров) оценивается в 3,5 миллиарда лет, его дно заполнено множеством подвергшихся эрозии осадочных пород. В древности наиболее глубокие части кратера были заполнены водой. В его центре — гора Шарп (Эолида) высотой около 5,5 километра.

Марсианский ровер НАСА Curiosity отправился к Красной планете 26 ноября 2011 года. Посадка на Марс состоялась 6 августа 2012 года в районе кратера Гейла. Это третий марсоход, запущенный НАСА в рамках программы Mars Science Laboratory.