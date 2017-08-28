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Высокий уровень употребления соли удваивает риск сердечной недостаточности, предупреждают кардиологи. О результатах исследования они рассказали на Конгрессе Европейского общества кардиологов.

Участниками исследования стали более 4500 человек, за которыми врачи наблюдали 12 лет. Возраст участников на момент начала исследования составлял 25-62 года. Те, кто употреблял более 13,7 г соли ежедневно, в два раза чаще страдали от сердечной недостаточности, чем те, кто употреблял менее 6,8 г. Также у участников, злоупотреблявших солью, был повышен риск развития ишемической болезни сердца и инсульта. От давления риск не зависел.

ВОЗ рекомендует употреблять не более 5 г соли в день, физиологическая же потребность не превышает 2-3 г. Ученые рассчитывают, что более обширные исследования позволят им получить более детализированную информацию и оценить риски для жителей разных регионов.