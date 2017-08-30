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Сотрудники Университета Хиросимы проанализировали данные почти 13000 человек. Исследователи установили, что добровольцы, которые неоднократно просыпались ночью, на 99% чаще страдали от ишемической болезни сердца. У участников, которым требовалось больше 30 минут, чтобы заснуть, риск инфаркта был повышен на 52%, а инсульта - на 48%, сообщает The Daily Mail.

Кроме того, исследование показало: добровольцы, спавшие меньше 6 часов в сутки, сталкивались с инфарктом на 24% чаще. Специалисты не уверены в существовании причинно-следственной связи. Однако они считают, что проблемы со сном однозначно негативно отражаются на здоровье.

По мнению ученых, нарушения сна, особенно пробуждения ночью, активируют симпатическую нервную систему. Кровяное давление повышается, частота сердечных сокращении увеличивается. В результате нагрузка на сердце возрастает.