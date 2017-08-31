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1 сентября мимо Земли пролетит огромный астероид Florence. Его размер составляет 4,4 километра. Об этом говорится на сайте NASA.

Космический объект пролетит на расстоянии в семь миллионов километров от нашей планеты. Учёные уверяют, что астероид не представляет опасности для землян.

Florence — один из крупнейших небесных тел, приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений.

В момент максимального приближения специалисты планируют уточнить размеры космического объекта и сделать снимки его поверхности.