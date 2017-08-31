К Земле приближается гигантский астероид
Наука | 31 августа 2017 года, 21:19
1 сентября мимо Земли пролетит огромный астероид Florence. Его размер составляет 4,4 километра. Об этом говорится на сайте NASA.
Космический объект пролетит на расстоянии в семь миллионов километров от нашей планеты. Учёные уверяют, что астероид не представляет опасности для землян.
Florence — один из крупнейших небесных тел, приближавшихся к Земле за всю историю наблюдений.
В момент максимального приближения специалисты планируют уточнить размеры космического объекта и сделать снимки его поверхности.
Источник: news.rambler.ru