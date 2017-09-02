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Ученые из Нидерландов назвали средний предел продолжительности жизни человека. Сообщение об этом опубликовано на сайте университета Тилбурга.

Ученые провели статистический анализ возрастов смерти 75 тыс. жителей Нидерландов, которые умерли за последние 30 лет, будучи старше 94 лет. Предел максимальной продолжительности жизни для женщин составил 115, 7 лет, для мужчин — 114,1 лет. Отмечается, что за последние годы этот предел не увеличился, хотя число долгожителей в Нидерландах выросло втрое.

Исследователи уточняют, что полученные значения являются приблизительными, в отдельных случаях возраст долгожителей может достичь 120 лет.

Ранее стало известно, что средняя продолжительность жизни в России превысила 72 года.