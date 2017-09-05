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Конец света наступит уже в этом месяце — 23 сентября 2017 года. Причиной апокалипсиса станет сближение Земли с планетой Нибиру. С таким предсказанием выступил американский футуролог Дэвид Мид. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

В научном сообществе нет единого мнения относительно того, что из себя представляет небесное тело Нибиру. Одни считают объект планетой, другие — звездой, третьи — вообще не верят в её существование.

Несмотря на это, астрономы дискутируют насчёт наличия в Солнечной системе девятой планеты. На её существование указывает ряд математических расчётов. Дэвид Мид — автор книги «Планета Х — прибытие в 2017 году».

Конспиролог в качестве аргумента указывает на библейское пророчество о том, что Земля превратится в пустыню, а все грешники будут истреблены.

В NASA заявили, что не наблюдают никаких космических тел в опасной близости от нашей планеты.

Стоит отметить, что мировые ученые, по данным vistanews.ru, называют планету Нибиру «страшилкой на ночь», а заявления американского футуролога «бредом». По их словам, текущее положение дел в космосе не свидетельствует о приближении даже малейшего происшествия, не говоря уже о конце света.