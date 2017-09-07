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Новое исследование, проведенное сотрудниками Лундского университета, показало: высокие люди были склонны к венозной тромбоэмболии (ВТЭ) - образованию сгустков крови в венах. У добровольцев маленького роста риск ВТЭ оказался самым низким, рассказывает Zee News.

В исследовании приняли участие больше 1,6 миллиона мужчин из Швеции, родившихся в 1951-1992 годах. Также специалисты проанализировали данные более миллиона женщин, вынашивавших первого ребенка в период с 1982 по 2012 год. Исследователи нашли тесную связь между ростом и риском ВТЭ.

Так, ученые обнаружили: у мужчин ниже 160 сантиметров риск ВТЭ оказался на 65% меньше, чем у участников с ростом 188 сантиметров и выше. Представительницы прекрасного пола ниже 155 сантиметров сталкивались с ВТЭ на 69% реже по сравнению с женщинами, чей рост составлял 183 сантиметра или больше. Согласно данным предыдущих исследований, высокий рост связан с другими проблемами со здоровьем, например, раком и сахарным диабетом беременных.

Источник: meddaily.ru