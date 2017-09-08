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Специалистам из Калифорнийского университета в ходе эксперимента удалось остановить старение у плодовых мушек, повысив уровень белка Drp1.

Его концентрация с возрастом снижается у мушек и мышей. Продолжительность жизни мушек увеличивалась на 10-20%. Ученые надеются, что их открытие поможет справиться с возрастными недугами и продлить жизнь людям, передает The Daily Mail.

Исследователи сосредоточились на митохондриях - "энергетических станциях" клеток. В процессе старения митохондрии повреждаются и накапливаются в мышцах, мозге и других органах.

Если поврежденные митохондрии не удается устранить, риск возрастных заболеваний растет. Ученые повысили у плодовых мушек уровень белка Drp1, чтобы расщепить их поврежденные митохондрии на мелкие кусочки.

После этого особи женского пола жили на 20% дольше по сравнению со средней продолжительностью жизни, а особи мужского пола - на 12% дольше.

Мушки стали активнее, энергичнее и выносливее. Плодовые мушки в среднем живут около 2 месяцев. Ученые повышали уровень Drp1 в течение недели после того, как мушкам исполнилось 30 дней.

Еще специалисты установили: ген Atg1 тоже играет важную роль в борьбе со старением. Он отвечает за уничтожение поврежденных митохондрий.

Источник: meddaily.ru