Специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) заявили, что одним из самых опасных факторов для жизни на Земле являются не Третья мировая война или падение астероида, а возможное извержение супервулкана.

В настоящее время в мире насчитывается около 20 так называемых супервулканов, и, по словам ученых, извержение любого из них представляет большую угрозу для человечества, чем астероид, сообщает The Independent.

Для примера приведена Йеллоустонская вулканическая кальдера (котловина вулканического происхождения) в национальном парке на северо-западе США в штате Вайоминг. Здесь под кратером находится громадный пузырь магмы, глубина которого составляет более 8 км. Температура внутри превышает 800 °C.

Питание для вулкана Йеллоустон обеспечивает гигантский плюм — вертикальный поток твердой мантийной породы, раскаленный до 1600 °C. Ближе к поверхности Земли часть плюма расплавляется в магму. В разрезе плюм представляет собой 660-километровый столб, расширяющийся кверху в форме воронки.

Последнее извержение этого вулкана произошло около 640 тыс. лет назад, в результате чего вершина вулкана провалилась, образовав кальдеру — огромную круглую впадину с длиной окружности 150 км. Примечательно, что только за последние два месяца сейсмологи зафиксировали в этом районе около полутора тысяч мини-землетрясений.

Если бы извержение вулкана Йеллоустон произошло сейчас, это привело бы к сжиганию всего живого в радиусе 100 км и полной эвакуации Вайоминга, а соседние штаты полностью покрыло бы 90-сантиметровым слоем вулканического пепла.

Но последствия этим не исчерпываются — пыль и газ, высвобожденные при извержении, окутали бы значительную часть Земли, заслонили бы Солнце, что привело бы к зиме на всей планете продолжительностью в несколько десятилетий, гибели большей части урожая на планете и всемирному голоду.

Космическое агентство разработало план предотвращения последствий извержения. В документе говорится, что они могут предотвратить извержение, извлекая тепло из кальдеры и превращая геотермальную энергию в электричество.

Вода будет прокачиваться через скважину в горячую горную породу, а затем возвращаться на поверхность при температуре более 600 градусов по Фаренгейту. Это может быть использовано для работы турбин и генерации электроэнергии.

«Главная цель состоит в том, чтобы постепенно сделать так, чтобы Йеллоустоун перестал быть угрозой для человечества», — заявил сотрудник NASA доктор Брайан Уилкокс.

Днем ранее научный журнал Proceedings of the National Academy of Sciences сообщил, что извержение щитового вулкана в Такахе, который находится в западной части Антарктиды, спровоцировало наступление последней межледниковой эпохи.

Ученым удалось восстановить хронологию событий, происходивших примерно 17,7 тысячи лет назад. По их данным, крупные климатические изменения начались после увеличения концентрации в атмосфере парниковых газов. Вулкан извергался 192 года. Извержения создали в стратосфере озоновую дыру над Антарктидой, которая аналогично современной озоновой дыре привела к крупномасштабным изменениям.

В середине августа Геологическое общество Лондона сообщило, что ледяной покров Антарктиды скрывает крупную систему вулканов, сравнимую с теми, что находятся на востоке Африки и в Северной Америке. За годы изучения Антарктиды ученые открыли 47 вулканов.

Теперь же специалисты из Эдинбургского университета обнаружили скопление из еще 91 вулкана на 2 км ниже уровня ледяного покрова Западной Антарктиды.

«Если какой-нибудь из этих вулканов начнет извергаться, это дестабилизирует ледники на западе Антарктиды. Все, что может вызвать таяние льда, а особенно извержение вулкана, приведет к оттоку растаявшего льда в море. Так что главный вопрос в том, насколько активны эти вулканы. Мы должны выяснить это как можно скорее», — рассказывал гляциолог Роберт Бингам, один из авторов исследования.

Высота найденных специалистами вулканов составляет от 100 до 2850 м, диаметр — от 1600 до 5400 м. Все они покрыты слоем льда, толщина которого доходит до 4 км, и занимают область протяженностью в 3500 км на западе Антарктиды, от шельфового ледника Росса до Антарктического полуострова.