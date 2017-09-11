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Специалисты выяснили, что представляет наибольшую опасность для Земли. По мнению ученых NASA, извержение супервкулкана на Земле способно привести к более страшным последствиям, нежели падение астероида.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на западные источники, на текущий момент на нашей планете есть около 20 супервулканов, и они могут проснуться в любой момент. Исследователи отмечают, что подобного рода извержение способно привести к "вулканической зиме", из-за чего могут погибнуть миллионы человек.

"Целесообразно обсудить, как не дать супервулкану опустошить запасы продовольствия и препятствовать гибели 99% человечества", - рассказал изданию Independent один из аэрокосмических инженеров NASA доктор Брайан Вилкокс.

Специалисты считают самым опасным среди всех супервулканов Йеллоустонский вулкан, расположенный в американском штате Вайоминг.

Известно, что кальдера Йеллостоунского вулкана имеет размеры 55 километров на 72.

В настоящее время ученые NASA разрабатывают план по предотвращению извержения этого вулкана. Среди прочего, рассматривается возможность с увеличением объема воды для "охлаждения" вулкана.