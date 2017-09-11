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Главный научный сотрудник российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачёв рассказал, что одна из самых крупных вспышек на Солнце, которая произошла 10 сентября, не повлечёт новых негативных последствий для Земли.

"После вспышки потоки заряженных частиц и жёсткого излучения достигли Земли. Но поскольку она произошла на краю Солнца, даже на обратной его стороне, повторения последствий быть не должно. Активность Солнца в данный момент практически пошла на спад", — сказал Богачёв.

Он отметил, что вспышки на Солнце, которые происходили с 6 сентября, были крупнейшими за всю историю современных наблюдений.

"Эти события относятся к крупнейшим вспышкам в истории. Примечательно, что они происходят на фоне довольно слабой активности Солнца — когда таких событий не ожидалось. Исходя из эволюции Солнца, сейчас должно быть очень спокойное состояние, в каком-то смысле "солнечная спячка". Поэтому учёные рассматривают это скорее как разовый всплеск", — заключил учёный.

Как писал Mixnews, вспышки на Солнце могут отражаться на самочувствии людей, влиять на работу электронных приборов и на качество телефонной связи, а также вызывать крупные полярные сияния.

Ранее сообщалось, что 6 сентября на Солнце произошла самая мощная за последние 12 лет вспышка, возникшая при слиянии двух групп солнечных пятен. 8 сентября была зафиксирована ещё одна сильная вспышка. А в воскресенье, 10 сентября, на Солнце была зарегистрирована последняя вспышка.