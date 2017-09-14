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В Риге открылся новый инновационный научный центр, в котором будут работать сотрудники Латвийского университета (ЛУ) и Microsoft. В открытие участвовали поэт Райнис и писатель Кришьянис Баронс, которые благодаря современным технологиям "ожили" и смогли побеседовать друг с другом. Об этом пишет Latvijas avīze.

Бюст поэта и писателя сошлись на том, что если бы в их время были доступны такие современные технологии, как сейчас, то они смогли бы достичь большего.

Профессор ЛУ Сигне Балиня рассказала, что это первый такого рода научный центр во всей Северной Европе.

В инновационном центре будут проходить лекции и семинары, как для студентов, так и для всех интересующихся наукой людей. Также центр будет рассказывать всем желающим о современных технологиях доступных в Латвии.

Управляющая компанией Microsoft в восточном регионе Анке де Аудена отметила, что у Латвии довольно высокий дигитальный потенциал.

Открытие инновационного центра посетили и высокопоставленные гости, которых у входа встречала созданная в Латвии виртуальная собеседница Лаура.

Премьер-министр Марис Кучинскис отметил, что прорыв в инновационных технологиях помогает эффективнее управлять государством.

Инновационный центр Microsoft открылся в академической библиотеке ЛУ, по адресу бульвар Калпака 4.