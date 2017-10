Наука |

Нобелевской премии по медицине и физиологии за 2017 год удостоились Джеффри Холл (Jeffrey C. Hall), Майкл Розбаш (Michael Rosbash) и Майкл Янг (Michael W. Young) за исследования молекулярных механизмов, отвечающих за циркадные ритмы, - биологические часы с периодом 24 часа. Об этом сообщает Reuters.

Циркадные ритмы представляют собой циклы различных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. В 1984 году Холл и Розбаш, работавшие в то время в Брандейском университете в Бостоне, а также Янг из Рокфеллеровского университета в Нью-Йорке, работая с плодовыми мушками, выявили ген period, который задает ход биологическим часам.

Он кодирует белок PER, который накапливается в организме в течение ночи и разрушается днем. Таким образом, уровень белка осциллирует в ходе 24-часового цикла.

Ученые предположили, что PER ингибирует активность гена period, формируя отрицательную обратную связь. В этом механизме участвует второй ген - timeless, кодирующий белок TIM. Последний связывается с PER, и образовавшийся комплекс попадает в ядро клетки, где блокирует соответствующую ДНК. За деградацию PER отвечает белок DBT, который кодируется геном doubletime, обнаруженным Майклом Янгом.

По традиции, в Стокгольме 10 декабря 2017 года, в день смерти Альфреда Нобеля, состоится официальная церемония награждения. Премию лауреатам вручит король Швеции Карл XVI Густав.

Сумма денежного вознаграждения в этом году составит около одного миллиона долларов (на всех лауреатов премии по медицине и физиологии).

Источник: Lenta.ru

Фото: pexels.com