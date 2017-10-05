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Исследователи создали "клей" для ран, который позволит избежать наложения швов. Изобретение особенно актуально для работы с внутренними органами, например, сердцем или легкими, а также для сосудистой хирургии. Подробнее о разработке рассказывается в журнале Science Translational Medicine.

Чтобы скрепить края раны, хирурги обычно накладывают швы. Однако такой способ не слишком хорошо подходит для операций на внутренних органах — во-первых, он повышает риск инфицирования, во-вторых, может повредить слишком нежные ткани. Кроме того, такие органы, как легкие или сердце, непрерывно расширяются и сокращаются, что сильно усложняет процесс наложения швов.

Основой для клея стал эластин — белок, который содержится в соединительной ткани человека и способен растягиваться в несколько раз, сохраняя при этом форму. Исследователи создали несколько образцов клея с разной степенью эластичности и протестировали сначала на крысах, а потом на свиньях. Клей оказался весьма эффективен при повреждении легких и сосудов. Спустя некоторое время он бесследно рассасывался, при этом не оказывая никакого токсичного воздействия.

Исследователи предполагают, что их изобретение будет особенно полезно в зонах военных действий, при ДТП и в иных случаях, когда необходимо экстренное вмешательство.

фото: freeimages.com