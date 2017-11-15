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Исчезновение пятен на Солнце — одна из самых обсуждаемых тем в последнее время. Люди обеспокоены изменениями в состоянии светила, и эксперты решили внести ясность в ситуацию.

Исчезновение пятен на Солнце‍ прокомментировал руководитель Астросообщества БФУ им. И. Канта Алексей Байгашов. По словам ученого, такие астрономические явления не несут в себе угрозы для жителей Земли.

Астроном сообщает, что пятна на Солнце исчезли в рамках цикла Швабе-Вольфа, которым определяется солнечная активность. Продолжительность цикла в среднем 11 лет и считается от одного максимума активности до следующего. Посередине цикла солнечная энергия на минимуме, и сейчас как раз наступает этот период.

«Исходя из данных наблюдений последних дней видно, что количество пятен резко начало убывать и, в конце концов, полностью исчезло на той стороне, которая обращена к Земле. В результате имеем очередное подтверждение теории данными наблюдений. Это важно, поскольку от Солнца зависит жизнь на нашей планете, и тот факт, что ученым удается предсказывать поведение светила, еще раз доказывает, что будущее за наукой!» — сообщает эксперт.

Алексей Байгашов поспешил заверить, что меньше греть и светить Солнце не станет.

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