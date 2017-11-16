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Согласно исследованию кардиологов из Витватерсрандского университета (Йоханнесбург), представленному на конгрессе SA Heart 2017, значительный финансовый стресс связан с многократным ростом вероятности сердечного приступа.

«Психосоциальные факторы, включая стресс на работе и депрессию, способствуют риску развития сердечно-сосудистых заболеваний и имеют плохой прогноз. Оценка психосоциального фактора риска должна учитываться у людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний для выявления возможных способов изменения образа жизни или методов профилактики», - отметил профессор Фаусто Пинто, один из авторов исследования.

Исследование под руководством доктора Денишана Гавендера (Denishan Govender) охватило 106 пациентов с острым инфарктом миокарда, которые были госпитализированы в больницы Йоханнесбурга. Контрольная группа из 106 пациентов без сердечных патологий соответствовала группе пациентов по возрасту, полу и расе. Все участники исследования заполнили анкеты для выявления депрессии, определения уровня тревоги и стресса, а также для оценки финансовых проблем в предшествующем инфаркту месяце.

Как оценивался финансовый стресс

Считалось, что финансовый стресс отсутствует, если пациенты не отмечали проблем в сфере доходов и расходов. Стресс считался мягким, если пациенты в целом справлялись с финансовой ситуацией, но вынуждены были экономить. Умеренный финансовый стресс испытывали участники эксперимента, которые имели постоянный доход, но, при этом, им требовалась «внешняя поддержка» и заимствования. Финансовый стресс считался значительным в том случае, если у пациентов не было никакого дохода, и им приходилось бороться за удовлетворение базовых потребностей (в еде, одежде, жилье). Уровни психосоциальных состояний сравнивались между группами и использовались для расчета корреляции с сердечным приступом.

Оказалось, что 95% пациентов, перенесших инфаркт, сообщили о наличии какого-либо из уровней стресса, который они испытывали незадолго до сердечного приступа, и 40% из них имели умеренный или значительный уровень стресса. При этом риск инфаркта увеличился в три раза, если пациенты сообщали о депрессивном состоянии (как легкой, так и тяжелой степени).

Финансовый стресс убивает

Исследователи пришли к выводу, что стресс был связан с более высоким риском инфаркта миокарда. Шансы инфаркта были в 5,6 раза выше у пациентов с мягким или умеренным уровнем стресса по сравнению с теми, кто указал на минимальный уровень стресса или его отсутствие. А у пациентов со значительным финансовым стрессом зафикисровано увеличение вероятности инфаркта миокарда в 13 раз.

«Мы знаем, что больной с депрессией подвергается большему риску. Теперь фактором риска мы считаем и финансовый стресс. Мы, как клиницисты, должны идентифицировать эти риски намного раньше, чтобы их можно было исправить соответствующим вмешательством», - отметил председатель конгресса SA Heart 2017, Давид Янкелоу (David Jankelow)

«Наше исследование показывает, что психосоциальные аспекты являются важным фактором риска острого инфаркта миокарда. Часто пациенты консультируются по поводу стресса уже после сердечного приступа, но этому вопросу следует уделять больше внимания заранее. Немногие врачи спрашивают о стрессе, депрессии или тревоге во время общего осмотра, но такие вопросы обязательно должны стать обычной практикой, как, например, вопросы о курении. И если мы предоставляем рекомендации о том, как бросить курить, то необходимо давать советы и о борьбе со стрессом», - заключил Доктор Говендер.

Источник: medportal.ru