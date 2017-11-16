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Новое исследование показало, что в определенных ситуациях нецензурная брань может быть очень полезна. Оказывается, ругательство, произнесенное вслух, может придать сил в критической ситуации. Работа ученых из Килского университета, представленная в этом году на конференции Британского психологического общества, показала, что люди демонстрируют более высокие результаты в силовых испытаниях, когда ругаются вслух.

Автор исследования, доктор Ричард Стивенс (Richard Stephens) провел два эксперимента на добровольцах, которые выполняли одно и то же упражнение молча, или произнося вслух нецензурные ругательства. В первом эксперименте участвовали 29 добровольцев, подвергавшихся физической нагрузке на велотренажере. Во втором эксперименте 52 добровольцам было предложено пройти силовой тест на динамометре. Оба эксперимента показали, что ругательства, которые произносились вслух во время упражнений, значительно улучшали результаты.

«Ругательства оказывают заметное влияние на вашу выносливость и на переносимость боли. Но нам еще предстоит понять механизм этого феномена», - объяснил Стивенс.

Удивительно, но прилив сил – это не единственное преимущество обсценной лексики. Прошлые изыскания по данной теме показали, что нецензурная брань помогает уменьшить боль. Согласно исследованию, проведенному еще в 2009 году, ругательства вызывают более выраженную реакцию организма, которую физиологи называют «бей или беги». В свою очередь, это приводит к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению уровня адреналина, которые помогают значительно снизить болевые ощущения.

При этом исследование проведенное экспертами из Марист-Колледжа показало, что употребление матерных слов никак не связано с бедностью словарного запаса, хотя в приличном обществе так принято считать. Более того, работа ученых их Маастрихтсокго университета доказывает, что ругательства являются показателем честности, а люди больше доверяют ораторам, которые используют бранные слова в своей речи. Это может быть связано с устойчивыми речевыми паттернами. Лжецы с большей вероятностью будут использовать в своей речи местоимения третьего лица и слова для отрицательных характеристик, в то время как честные люди предпочтут ненормативную лексику.

До сих пор непонятен механизм, с помощью которого мат и ругательства дают настолько сильные преимущества перед другими словами (воодушевляющими, ободряющими и т.д.). Ученые предполагают, что это связано с высоким уровнем эмоций, «привязанным» к ругательствам. Эти эмоциональные связи вызывают более сильную физическую реакцию, чем любые другие слова в родном языке. И чем серьезнее табу на ругательство – тем более сильный эмоциональный ответ оно провоцирует.

Источник: medportal.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download