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Команда хирургов из Медицинского университета Харбина (Китай) успешно провела пересадку человеческой головы на труп. Об этом на пресс-конференции рассказал итальянский хирург Серджио Канаверо.

"На очереди — полная пересадка от донора с мертвым мозгом", — приводит The Telegraph слова Канаверо.

Хирург отметил, что операция длилась 18 часов. Специалистам удалось соединить позвоночник, нервы и кровеносные сосуды.

По словам Канаверо, первая пересадка головы состоялась именно в Китае, поскольку в США и Европе его намерения не нашли поддержки среди медиков.

В 2015 году Серджио Канаверо объявил о запуске проекта, в рамках которого он запланировал пересадить голову добровольца на донорское тело, соединив спинной и головной мозг с помощью особой процедуры, которую назвал "протокол GEMINI".

Первым участником эксперимента согласился стать российский программист Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидной коляске из-за мышечной дистрофии.