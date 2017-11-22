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В исследовании ученых из Каролинского института приняли участие добровольцы в возрасте 60 лет и старше, жившие в Стокгольме. На момент начала исследования участники не страдали от болезней сердца. У добровольцев не было проблем с равновесием, скоростью ходьбы, и они без труда вставали со стула, пишет The Hindustan Times.

Исследователи оценивали уровни физической активности, потребления алкоголя, Индекс массы тела (ИМТ) и когнитивные способности. Также специалисты измеряли уровень С-реактивного белка (маркера воспаления) в крови участников. Как известно, повышенный уровень С-реактивного белка свидетельствует о высоком риске сердечных заболеваний.

Сначала ученые собирали информацию каждые 6 лет (когда добровольцам было 60 лет, 66 лет и 72 года), а после 78 лет - каждые 3 года. Исследователи установили: чем больше факторов риска болезней сердца и сосудов имели люди моложе 78 лет, тем быстрее уменьшалась скорость их ходьбы. Со снижением скорости ходьбы оказались связаны такие факторы, как курение, диабет, ожирение и низкий уровень физической активности.

Источник: meddaily.ru; фото freeimages.com, pexels.com-Free Download