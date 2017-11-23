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Доктор Стэфан Гандри предупреждает, что в некоторых овощах и цельнозерновых продуктах содержатся клейкие белки, известные как лектины. Так как растениям в природе приходится защищаться от насекомых, лектины взяли на себя роль оружия. Они парализуют насекомое, пытающееся съесть растение, рассказывает The Daily Mail.

У людей же лектины могут вызывать аллергию, помутнение сознания, усталость, синдром раздраженного кишечника и даже аутоиммунные заболевания вроде ревматоидного артрита. Лектины проникают прямо в суставы, в нервные окончания, выстилку кровеносных сосудов и даже в головной мозг, провоцируя воспаление и аутоиммунную реакцию.

Лектины больше сконцентрированы в продуктах, которые по сути сами являются семечком. Речь идет о горохе, бобовых, кешью и арахисе. Однако их можно найти также в семенах томатов, огурцов, красного перца и баклажанов. В цельнозерновых продуктах содержатся иные лектины, например, агглютинин зародышей пшеницы. С этой точки зрения, хлебобулочные изделия из цельной муки не так уж полезны.

Не исключено, что лектины виноваты в повышенной чувствительности к зерновым продуктам. Но также есть точка зрения относительно пользы лектинов. Возможно, эти белки могут улучшать состояние выстилки кишечника за счет инициирования процесса регенерации клеток.

Источник: meddaily.ru;фото freeimages.com, pexels.com-Free Download